В Раде назвали сроки рассмотрения избирательного кодекса

Украинский парламент может начать рассмотрение нового избирательного кодекса по открытым спискам накануне досрочных выборов в Раду в следующий пленарный вторник. Об этом РБК-Украина сообщил замглавы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

По его словам, при рассмотрении избирательного кодекса не будет длительного обсуждения.

"Рассмотрение скорей всего начнем во вторник... Обсуждение будет без дискуссий. Это значительно ускорит процесс рассмотрения кодекса. Я думаю, что две-три недели, и мы будем готовы принять решение в целом. Избирательный кодекс будет принят. Я думаю, что это будет последняя неделя работы этого парламента", - заявил Емец

В то же время он не исключает, что рассмотрение будут затягивать народные депутаты, которые не поддержали идею открытых избирательных списков.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Раде принять проект нового избирательного кодекса во втором чтении.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий надеется, что народные депутаты смогут принять избирательный кодекс до 14 июля.