В Раде назвали сроки назначения нового главы Нацбанка

Назначение нового руководителя Национального банка Украины должно состояться до конца последней пленарной недели сессии. Сейчас ведутся консультации относительно кандидатов.

Об этом заявил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев в интервью агентству "Лига".

Так, назначение нового главы Нацбанка должно состояться до 17 июля. При этом фамилии кандидатов нардеп отказался называть, ведь "это может навредить процессу".

"Мы понимаем, что это нужно сделать как можно быстрее, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке", - пояснил он.

По словам Гетманцева, новым руководителем НБУ должен быть банкир с хорошей репутацией, который должен иметь полную независимость как от политических сил, так и от международных организаций.

"НБУ должен оставаться независимым, но не существовать в вакууме монетарной политики, и понимать, что сейчас экономика страны, в которой он является центральным банком, очень нуждается в его проактивной позиции", - подчеркнул нардеп.

Напомним, 3 июля Рада отправила в отставку главу Нацбанка Якова Смолия. Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководством НБУ, представителями правительства и государственных банков относительно кандидатуры нового главы Нацбанка.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ уже сформирован.

Как писало РБК-Украина, среди возможных кандидатов: председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко, экс-руководитель "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук и председатель совета НБУ Богдан Данилишин.