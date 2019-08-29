В Раде назвали сроки голосования по внесенным законопроектам

Внесенные на первом заседании Верховной рады Украины законопроекты будут рассмотрены по сокращенной процедуре, на голосование выйдут 6-9 сентября. Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ряд законопроектов еще находятся в процессе внесения в парламент.

"Я думаю, что на следующей неделе у нас будут дни голосования и дни комитетов, чтобы мы успели выйти на серьезные голосования 6-9 сентября. Сокращенная процедура - это в районе семи дней. Что-то будет приниматься сегодня", - заявил Корниенко.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что все законопроекты будут рассмотрены в профильных комитетах.

"Мы вносим их. Часть из них уже принята в первом чтении, прошли комитеты предыдущей Рады. А та часть, которая не прошла комитеты, вносится на ускоренное рассмотрение в комитеты", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что в первый день работы Верховной рады девятого созыва было зарегистрировано более 35 проектов постановлений, а также проектов законов. Законодательные инициативы касаются реформы органов прокуратуры, гражданской конфискации коррупционных активов и так далее.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский уже пригрозил новой Раде досрочным роспуском.