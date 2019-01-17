В Раде назвали размер экономии благодаря прямым импортным контрактам для армии

Фото: Андрей Тетерук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Устранение посредника позволит экономить 30% от суммы контрактов

Благодаря принятому закону о закупке услуг оборонного назначения экономия средств на заключении прямых контрактов составит до 30%. Об этом сообщил заместитель комитета по вопросам Нацбезопасности, народный депутат Андрей Тетерук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Законопроект, который мы сегодня приняли, сделает механизм закупки оружия значительно прозрачнее. Он позволит избежать посреднических структур и снимет много вопросов относительно коррупционной окраски", - сообщил Тетерук.

По его словам, ранее Украина должна закупать оружие через посредническую компанию "Укроборонпром". С устранением посредника Минобороны сможет заключать прямые контракты на закупку вооружений и сэкономить средства налогоплательщиков.

"Мы были вынуждены проводить все контакты по закупкам через "Укроборонпром". Но условием для расширения помощи от США было создание механизма, который бы позволил правительству США напрямую заключать контракты с Министерством обороны. Безусловно, это и удешевит контракты. Стоимость удешевления контактов может составлять от 30%. Каждый сэкономленный процент на заключении контрактов, которые непосредственно будут заключены Министерством обороны - это все сэкономит средства налогоплательщиков, которые мы тратим на сектор безопасности и обороны, - добавил он.

Напомним, 17 января Верховная рада приняла закон, который позволяет госзаказчикам государственного оборонного заказа непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту.

Отметим, ранее спикер ВР Андрей Парубий заявил, что закон о закупке услуг оборонного назначения предоставил США возможность передать техническую помощь для Вооруженных сил Украины. Председатель Рады отметил, что проект закона об осуществлении закупок, продукции, услуг оборонного назначения по импорту является важным законопроектом для сотрудничества со Штатами.