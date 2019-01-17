У Раді назвали розмір економії завдяки прямим імпортним контрактам для армії

Фото: Андрій Тетерук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Усунення посередника дозволить економити 30% від суми контрактів

Завдяки прийнятому закону про закупівлю послуг оборонного призначення економія коштів на заключенні прямих контрактів складатиме до 30%. Про це повідомив заступник комітету з питань Нацбезпеки, народний депутат Андрій Тетерук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Законопроект, який ми сьогодні прийняли, зробить механізм закупівлі зброї значно прозорішим. Він дозволить уникнути посередницьких структур та зніме багато питань щодо корупційної забарвленості", - повідомив Тетерук.

За його словами, раніше Україна мала закуповувати зброю через посередницьку компанію "Укроборонпром". З усуненням посередника, Міноборони зможе заключати прямі контракти на закупівлю озброєння та зекономити кошти платників податків.

"Ми були вимушені проводити всі контакти по закупівлям через "Укроборонпром". Але умовою для розширення допомоги від США було створення механізму, який би дозволив уряду США напряму заключати контракти з Міністерством оборони. Безумовно, це і здешевить контракти. Вартість здешевлення контактів може становити від 30%. Кожен відсоток зекономлений на заключенні контрактів, які безпосередньо будуть заключні Міністерством оборони - це все зекономить кошти платників податків, які ми витрачаємо на сектор безпеки і оборони, - додав він.

Нагадаємо, 17 січня Верховна рада ухвалила закон, який дозволяє держзамовникам державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом.

Відзначимо, раніше спікер ВР Андрій Парубій заявив, що закон про закупівлю послуг оборонного призначення надав США можливість передати технічну допомогу для Збройних сил України. Голова Ради зазначив, що проект закону про здійснення закупівель, продукції, послуг оборонного призначення за імпортом є важливим законопроектом для співпраці з Штатами.