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В Раде назвали основные риски принятия нового избирательного кодекса

Новости » Политика    09.04.2019 - 13:50
В Раде назвали основные риски принятия нового избирательного кодекса
Фото: Вадим Денисенко (УНИАН)

Депутаты-мажоритарщики пока настроены против принятия нового избирательного кодекса по открытым спискам

Основным риском в проекте нового избирательного кодекса является вопрос региональных списков. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Украины Вадим Денисенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, десять лет назад уже велась дискуссия, что такие региональные списки могут привести к федерализации Украины.

"Очень много опасений для того, чтобы именно этот законопроект был принят. Ключевое предостережение - это региональные списки, которые называют не открытыми списками, а "закрытыми списками регионального типа". Еще 10 лет назад, когда кодекс был впервые представлен, велась дискуссия, что эти региональные списки могут привести к федерализации Украины", - сообщил Денисенко.

Парламентарий подчеркнул, что депутаты-мажоритарщики пока настроены против принятия нового избирательного кодекса по открытым спискам.

"Основная масса мажоритарщиков категорически выступает против этой модели (избирательного кодекса, - ред.). Я думаю, что среди многих политических сил, даже среди списочников, есть много вопросов к этой модели", - добавил он.

Напомним, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что принятие проекта избирательного кодекса до парламентских выборов является теоретически возможным при условии рассмотрения всех поправок профильным комитетом.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ВР Андрей Парубий заявил, что новый избирательный кодекс с открытыми списками может быть проголосован в Раде до парламентских выборов 2019.

Отметим, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член рабочей группы по избирательному кодексу, народный депутат Руслан Сидорович заявил, что в подготовленном ко второму чтению новом избирательном кодексе планируется ограничить кандидатов в возможности распространять политическую рекламу на внешних носителях.

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