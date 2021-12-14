В Раде назвали Налоговую службу "коррупционным организмом"

Налоговая служба - это системно работающий организм, где коррупция добралась до самой "верхушки", а через схемы со "скрутками" бюджет Украины теряет 12 млрд грн ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в интервью агентству Интерфакс-Украина .

Он заявил, что в последние дни власти "успешно ведут борьбу с воровством НДС из бюджета", и эта борьба дает свои результаты: были заблокированы схемы по системному уклонению от уплаты НДС, так называемые "скрутки" когда покупают бананы, а из них якобы, по документам, изготавливают газовую станцию.

Гетманцев отметил, что "бизнес" конвертаторов и налоговиков - это огромная разветвленная сеть, в которой задействованы не только руководящие лица ГНС, но и правоохранители. И привел примеры беззакония, процветающего в налоговой.

"В Харькове за регистрацию налоговой накладной с маленького предприятия с десятью работниками требовали 0,5% от суммы накладной, а иначе блокировали и не давали регистрироваться. В Запорожье белый бизнес платил 5% за возмещение "белого" НДС - который и так должен быть возмещен. В Кропивницком не выдавали лицензии на торговлю подакцизкой, требуя денег.