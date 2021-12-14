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Гетманцев объяснил, кто "тормозит" борьбу со "скрутками" в Украине

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 12:00
Гетманцев объяснил, кто "тормозит" борьбу со "скрутками" в Украине Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сопротивление прекращению схем по системному уклонению от уплаты НДС оказывают не только "скрутчики", но и налоговики с правоохранителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram-канале.

"Сопротивление оказывают не только и не столько "скрутчики", сколько преступники внутри службы. Все эти налоговики с четырехэтажными домами в предместьях, счетами за границей и автомобилями стоимостью, превышающую 10 их годовых зарплат. Не отстают от своих коллег и другие участники схем - правоохранители. Они тоже в теме", - заявил Гетманцев.

Несмотря на это, нардеп выразил уверенность в достижении поставленной цели, в очередной раз подчеркнув решимость своих действий.

"Активная позиция комитета по финансам ВР, который прямо поддерживает вычищение нечисти из ГНС, дает им понять - это не традиционное перераспределение потоков. Это навсегда", - заверил Гетманцев.

Также глава налогового комитета анонсировал следующие шаги в направлении борьбы с системным уклонением от уплаты НДС.

"Борьба идет по всем фронтам! На очереди - работа с акцизом. Водка, табак и топливо перестанут быть нелегальными. Раз и навсегда", - резюмировал парламентарий.

Как сообщалось, ранее Гетманцев заявлял, что налоговики, стремящиеся сохранить нынешний "статус-кво" вокруг борьбы с так называемыми "скрутками" НДС, должны покинуть службу.

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Даниил Гетманцев
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