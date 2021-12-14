В Раді назвали Податкову службу "корупційним організмом"

Він заявив, що останніми днями влада "успішно веде боротьбу з крадіжками ПДВ з бюджету", і ця боротьба дає свої результати: було заблоковано схеми із системного ухилення від сплати ПДВ, так звані "скрутки" - коли купують банани, а з них нібито, за документами, виготовляють газову станцію.



Гетманцев зазначив, що "бізнес" конвертаторів та податківців - це величезна розгалужена мережа, в якій задіяні не лише керівні особи ДПС, а й правоохоронці. І навів приклади беззаконня, яке процвітає у податковій.



"У Харкові за реєстрацію податкової накладної з маленького підприємства з десятьма працівниками вимагали 0,5% від суми накладної, а інакше блокували і не давали реєструватися. У Запоріжжі білий бізнес платив 5% за відшкодування "білого" ПДВ - який і так має бути відшкодовано. У Кропивницькому не видавали ліцензії на торгівлю підакцизкою, вимагаючи грошей. Це - налагоджений, системно працюючий, корупційний організм, що прогнив догори", - резюмував Гетманцев.