В Раде назвали дату рассмотрения бюджета-2020 в первом чтении

Верховная рада может рассмотреть государственный бюджет на 2020 год в первом чтении 18 октября. Об этом заявил председатель Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что бюджетный комитет до 15 октября должен проработать предложения депутатов ВР к бюджету-2020.

"20 сентября был представлен проект государственного бюджета. Я хотел бы напомнить народным депутатам, что свои предложения нужно внести до 1 октября. А бюджетный комитет должен их проработать до 15 октября. В первом чтении законопроект "О государственном бюджете на 2020 год" будет вынесен для рассмотрения ВРУ ориентировочно 18 октября 2019 года", - заявил спикер.

Напомним, комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" с учетом предложений.

Стоит отметить, комитет ВР по вопросам экологической политики и природопользования также предоставил свои предложения к проекту закона и рекомендовал увеличить расходы бюджета на почти 15 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что почти треть государственного бюджета на 2020 год направлена ​​на обслуживание государственного долга.

По словам первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, нардепы нашли много недостатков в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год".