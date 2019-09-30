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Комитет Рады рекомендует увеличить расходы бюджета-2020 на почти 15 млрд гривен

Новости » Финансы    30.09.2019 - 17:42
Комитет Рады рекомендует увеличить расходы бюджета-2020 на почти 15 млрд гривен
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Предлагается увеличить расходы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины

Комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования предоставил свои предложения к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", рекомендовав увеличить расходы бюджета на почти 15 миллиардов гривен. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, сегодня комитет рассмотрел на своем заседании соответствующий законопроект №2000.

"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение рекомендовать комитету по вопросам бюджета и Кабинету министров Украины при разработке проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год увеличить расходы на 14 592 710 500 гривен от предложенных правительством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нардепы рекомендовали увеличить расходы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, в частности на программы: "Прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам в сфере природоохранной деятельности, финансовая поддержка подготовки научных кадров", на "Сохранение природно-заповедного фонда", "Осуществление природоохранных мероприятий".

Напомним, руководитель Миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден положительно оценил проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Он надеется, что документ будет поддержан Верховной радой.

Как писало РБК-Украина ранее, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что почти треть государственного бюджета на 2020 год направлена ​​на обслуживание государственного долга.

Добавим также, нардепы нашли много недостатков в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", о чем заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук. По его словам, соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня "вызывает вопросы".

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