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Комитет нацбезопасности рекомендует Раде принять бюджет-2020 за основу

Новости » Политика    01.10.2019 - 10:50
Комитет нацбезопасности рекомендует Раде принять бюджет-2020 за основу
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В комитете предлагают увеличить расходы общего фонда бюджета

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде принять за основу проект закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" с учетом предложений. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, в ходе заседания 30 сентября комитет рассмотрел соответствующий законопроект №2000 в части финансирования органов сектора безопасности и обороны.

"По результатам обсуждения члены комитета приняли решение поддержать принятие проекта закона и рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу с учетом предложения об обеспечении в полном объеме минимальной потребности органов сектора безопасности и обороны для выполнения ими законодательно определенных задач, увеличив расходы общего фонда государственного бюджета Украины на 2020 год", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования предоставил свои предложения к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", рекомендовав увеличить расходы бюджета на почти 15 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что почти треть государственного бюджета на 2020 год направлена ​​на обслуживание государственного долга.

Добавим также, нардепы нашли много недостатков в проекте закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

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