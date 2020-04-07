У Раді назвали авторів правок до закону про банки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Понад 6 тисяч правок до закону подав нардеп Поляков

У Верховній раді назвали авторів правок до другого читання закону про банки. Про це написав народний депутат, перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Facebook.

Найбільше правок подав позафракційний депутат Антон Поляков - 6033.

"За заявками трудящих, публікуємо рейтинг законотворців до закону. Там не все зведено, але тренд вже зрозумілий, буде приблизно 16335 правок. Поляков - 6033; В.Бондар (За Майбутнє) - 1911; Д.Чорний (СН) - 1781; Василевська-Смаглюк - 1689; Дунда - 1656", - зазначається у повідомленні.

Крім того, нардепи від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко й Олександр Дубинський подали по 1463 та 1199 правок відповідно. Решта ж парламентарів, зазначених у переліку, подали менш як 100 правок.

Нагадаємо, раніше Железняк повідомив, що в законопроект про банки №2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок. Він підкреслив, що така цифра є абсолютним рекордом українського парламенту.

Як писало РБК-Україна, 31 березня ВР прийняла в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен унеможливити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Додамо також, що станом на понеділок до документа було подано 13 тисяч правок.