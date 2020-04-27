В Раде настаивают на продолжении работы ВСК по взрывам на складах боеприпасов

Глава Временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию взрывов на украинских складах боеприпасов, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что работу ВСК необходимо продлить. Об этом сообщает пресс-служба СН в Facebook.

Работу комиссии предлагается продлить еще на полгода.

"Сейчас ВСК продолжает следствие, чтобы найти виновных в этих преступлениях. И настаивает на продлении работы на 6 месяцев, чтобы рассмотреть другие инциденты. Арсенал в Балаклее был крупнейшим в Восточной Европе. В результате взрывов там уничтожено более 91% боеприпасов. Убытки превысили 12 миллиардов гривен", - указано в сообщении.

Напомним, ранее Арахамия сообщал, что пожар на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) произошел из-за взрыва заложенных в землю подрывных зарядов. Так, экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, который и спровоцировал пожар, был подрыв специальных зарядов. В результате взрыва образовалась огромная воронка. Всего было обнаружено около 10 подобных воронок.

Как писало РБК-Украина ранее,23 марта 2017 года в Балаклее вспыхнул пожар на складах боеприпасов, в результате чего произошло детонирование. Тогда прокуратура квалифицировала дело как диверсию. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщал, что незадолго до пожара вблизи военных складов был замечен беспилотник.