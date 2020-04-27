У Раді наполягають на продовженні роботи ТСК щодо вибухів на складах боєприпасів

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що роботу ТСК необхідно продовжити. Про це повідомляє прес-служба СН в Facebook.

Роботу комісії пропонується продовжити ще на півроку.

"Наразі ТСК продовжує слідство, аби знайти винних у цих злочинах. І наполягає на подовженні роботи на 6 місяців, щоби розглянути інші інциденти. Арсенал у Балаклії був найбільшим у Східній Європі. В результаті вибухів там знищено понад 91% боєприпасів. Збитки перевищили 12 мільярдів гривень", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Арахамія повідомляв, що пожежа на складах боєприпасів у Балаклії (Харківська область) сталася через вибух закладених у землю підривних зарядів. Так, експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, який і спровокував пожежу, був підрив спеціальних зарядів. У результаті вибуху утворилася величезна воронка. Всього було виявлено близько 10 подібних воронок.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 березня 2017 року у Балаклії спалахнула пожежа на складах боєприпасів, у результаті чого сталося детонація. Тоді прокуратура кваліфікувала справу як диверсію. Військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв, що незадовго до пожежі поблизу військових складів був помічений безпілотник.