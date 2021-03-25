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В Раде нарабатывают закон о перехвате правоохранителями телекоммуникаций

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 17:28
В Раде нарабатывают закон о перехвате правоохранителями телекоммуникаций Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Рабочая группа комитета Верховной рады по вопросам цифровой трансформации нарабатывает законопроект о перехвате телекоммуникаций. В комитете отметили, что сегодня отсутствуют законы, которые регулировали бы правоотношения в этой сфере.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Замглавы комитета Александр Федиенко напомнил, что соответствующий законопроект №4042-1 разработали еще в 2004 году, но Рада того созыва его не рассматривала.

"Сегодня отсутствуют законы, которые регулировали бы правоотношения в сфере перехвата телекоммуникаций. Все действия происходят на основе ведомственных документов. Важно разработать новый закон, который обеспечит оптимальный баланс между потребностями правоохранительных органов и общественности", - отметил Федиенко.

Новый закон должен позволить правоохранительным органам получить современную эффективную технологию перехвата информации с телекоммуникационных сетей в определенный срок, а гражданам будет гарантировать соблюдение конституционных прав и свобод в сфере использования телекоммуникаций.

"Проведение перехвата телекоммуникаций по четко очерченному специальному закону необходимо для успешной борьбы и предотвращения преступлений. При этом закон должен предусмотреть надежные гарантии против злоупотреблений и несанкционированных перехватов телекоммуникаций", - подчеркнули в комитете.

Напомним, в начале января президент Владимир Зеленский одобрил доработанный закон о регулировании стоимости интернета.

Документ определяет исчерпывающий перечень требований к участникам рынка электронных коммуникаций. В нем предусмотрели и ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Как писало РБК-Украина, Рада приняла этот закон в середине декабря прошлого года.

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