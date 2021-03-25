У Раді напрацьовують закон про перехоплення правоохоронцями телекомунікацій
Робоча група комітету Верховної ради з питань цифрової трансформації напрацьовує законопроект про перехоплення телекомунікацій . У комітеті зазначили, що сьогодні відсутні закони, які врегульовували б правовідносини у цій сфері.
Замглави комітету Олександр Федієнко нагадав, що відповідний законопроект №4042-1 напрацювали ще у 2004 році, але Рада того скликання його не розглядала.
"Сьогодні відсутні закони, які врегульовували б правовідносини у сфері перехоплення телекомунікацій. Всі дії відбуваються на основі відомчих документів. Важливо розробити новий закон, який забезпечить оптимальний баланс між потребами правоохоронних органів та громадськості", - зазначив Федієнко.
Новий закон має дозволити правоохоронним органам отримати сучасну ефективну технологію перехоплення інформації з телекомунікаційних мереж у визначений термін, а громадянам буде гарантувати дотримання конституційних прав і свобод у сфері використання телекомунікацій.
"Проведення перехоплення телекомунікацій за чітко окресленим спеціальним законом необхідне для успішної боротьби та попередження злочинів. При цьому закон має передбачити надійні гарантії проти зловживань і несанкціонованих перехоплень телекомунікацій", - підкреслили у комітеті.
Нагадаємо, на початку січня президент Володимир Зеленський схвалив доопрацьований закон про регулювання вартості інтернету.
Документ визначає вичерпний перелік вимог до учасників ринку електронних комунікацій. У ньому передбачили й відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.
Як писало РБК-Україна, Рада схвалила цей закон у середині грудня минулого року.