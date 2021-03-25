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У Раді напрацьовують закон про перехоплення правоохоронцями телекомунікацій

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 17:28
У Раді напрацьовують закон про перехоплення правоохоронцями телекомунікацій Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Робоча група комітету Верховної ради з питань цифрової трансформації напрацьовує законопроект про перехоплення телекомунікацій . У комітеті зазначили, що сьогодні відсутні закони, які врегульовували б правовідносини у цій сфері.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Замглави комітету Олександр Федієнко нагадав, що відповідний законопроект №4042-1 напрацювали ще у 2004 році, але Рада того скликання його не розглядала.

"Сьогодні відсутні закони, які врегульовували б правовідносини у сфері перехоплення телекомунікацій. Всі дії відбуваються на основі відомчих документів. Важливо розробити новий закон, який забезпечить оптимальний баланс між потребами правоохоронних органів та громадськості", - зазначив Федієнко.

Новий закон має дозволити правоохоронним органам отримати сучасну ефективну технологію перехоплення інформації з телекомунікаційних мереж у визначений термін, а громадянам буде гарантувати дотримання конституційних прав і свобод у сфері використання телекомунікацій.

"Проведення перехоплення телекомунікацій за чітко окресленим спеціальним законом необхідне для успішної боротьби та попередження злочинів. При цьому закон має передбачити надійні гарантії проти зловживань і несанкціонованих перехоплень телекомунікацій", - підкреслили у комітеті.

Нагадаємо, на початку січня президент Володимир Зеленський схвалив доопрацьований закон про регулювання вартості інтернету.

Документ визначає вичерпний перелік вимог до учасників ринку електронних комунікацій. У ньому передбачили й відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.

Як писало РБК-Україна, Рада схвалила цей закон у середині грудня минулого року.

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