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В Раде нарабатывают закон для борьбы с незаконным импортом мобильных телефонов

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде нарабатывают закон для борьбы с незаконным импортом мобильных телефонов. В комитете по вопросам цифровой трансформации начала работу группа по разработке изменений в законодательство для решения этой проблемы.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Контрабанда и серый импорт мобильных терминалов приводят к масштабным потерям государственного бюджета, увеличению коррупции, криминализации их обращения внутри страны и формируют основу для увеличения налоговой нагрузки на добродетельный бизнес", - указано в сообщении.

Участники рабочей группы обратили внимание на две существенные проблемы, которые сегодня нужно решать комплексно:

  • незаконный импорт мобильных телефонов: официальные данные свидетельствуют, что 30% импорта является нелегальным, но по мнению многих экспертов доля "белого" импорта менее 20% от реального;
  • уголовная индустрия, построенная на кражах и перепродажах мобильных телефонов.

Министерство внутренних дел ежегодно отчитывается о более 100 тысячах таких краж, но на самом деле цифра гораздо выше.

"Большинство пострадавших даже не обращаются в полицию, считая такое обращение бесперспективным. Работники полиции неформально оценивают, что обращение о краже подает чуть ли не один из девяти пострадавших", - информируют в Раде.

Напомним, началось тестирование должностных лиц Гостаможслужбы по вопросам квалификации и благонадежности во всех регионах Украины.

Как писало РБК-Украина, комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики хочет заслушать председателя Гостаможслужбы Павла Рябикина по противодействию коррупции в ведомстве.

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Новости Украины законопроектмобильные телефоныВерховная Рада
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