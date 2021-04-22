В Раде нарабатывают закон для борьбы с незаконным импортом мобильных телефонов

В Верховной раде нарабатывают закон для борьбы с незаконным импортом мобильных телефонов. В комитете по вопросам цифровой трансформации начала работу группа по разработке изменений в законодательство для решения этой проблемы.

"Контрабанда и серый импорт мобильных терминалов приводят к масштабным потерям государственного бюджета, увеличению коррупции, криминализации их обращения внутри страны и формируют основу для увеличения налоговой нагрузки на добродетельный бизнес", - указано в сообщении.

Участники рабочей группы обратили внимание на две существенные проблемы, которые сегодня нужно решать комплексно:

незаконный импорт мобильных телефонов: официальные данные свидетельствуют, что 30% импорта является нелегальным, но по мнению многих экспертов доля "белого" импорта менее 20% от реального;

уголовная индустрия, построенная на кражах и перепродажах мобильных телефонов.

Министерство внутренних дел ежегодно отчитывается о более 100 тысячах таких краж, но на самом деле цифра гораздо выше.

"Большинство пострадавших даже не обращаются в полицию, считая такое обращение бесперспективным. Работники полиции неформально оценивают, что обращение о краже подает чуть ли не один из девяти пострадавших", - информируют в Раде.