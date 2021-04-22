У Раді напрацьовують закон для боротьби з незаконним імпортом мобільних телефонів

У Верховній раді напрацьовують закон для боротьби з незаконним імпортом мобільних телефонів. У комітеті з питань цифрової трансформації розпочала роботу група з розробки змін до законодавства для розв’язання цієї проблеми.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Контрабанда та сірий імпорт мобільних терміналів призводять до масштабних втрат державного бюджету, збільшення корупції, криміналізації їхнього обігу всередині країни та формують підґрунтя для збільшення податкового навантаження на доброчесний бізнес", - вказано у повідомленні.

Учасники робочої групи звернули увагу на дві суттєві проблеми, які сьогодні потрібно вирішувати комплексно:

незаконний імпорт мобільних телефонів: офіційні дані свідчать, що 30% імпорту є нелегальним, але на думку багатьох експертів частка "білого" імпорту менше 20% від реального;

кримінальна індустрія, побудована на крадіжках і перепродажах мобільних телефонів.

Міністерство внутрішніх справ щорічно звітує про понад 100 тисяч таких крадіжок, але насправді цифра набагато вища.

"Більшість потерпілих навіть не звертаються до правоохоронців, вважаючи таке звернення безперспективним. Працівники поліції неформально оцінюють, що звернення про крадіжку подає чи не один з дев’яти потерпілих", - інформують у Раді.