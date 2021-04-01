В Раде нарабатывают новую версию закона о государственной тайне

В комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности нарабатывают новую версию законопроекта о государственной тайне . В действующем законе очень много устаревших положений.

"В комитете разрабатывается новая версия закона о государственной тайне. Закон о гостайне действует с 1994 года и в нем очень много устаревших положений, включая безосновательное "сверх засекречивание", что совсем не устраняло проблему с утечкой информации. Я уже не говорю об ужасных ситуациях, когда в 2014-2015 годах информация просто сливалась стране-агрессору", - отметила парламентарий.

Безуглая подчеркнула, что новый вариант документа будет отвечать современным требованиям классификации информации, регулировать ее оборот.

"Это будет один из "евроатлантических законов", который очень нужен нам для взаимодействия с НАТО", - заявила нардеп.