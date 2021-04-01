У Раді напрацьовують нову версію закону про державну таємницю

У комітеті Верховної ради з питань національної безпеки напрацьовують нову версію законопроекту про державну таємницю. У чинному законі дуже багато застарілих положень.
"У комітеті розробляється нова версія закону про державну таємницю. Закон про держтаємницю діє з 1994 року і в ньому дуже багато застарілих положень, включаючи безпідставне "понад засекречування", що зовсім не усувало проблему з витоком інформації. Я вже не кажу про жахливі ситуації, коли в 2014-2015 роках інформація просто зливалася країні-агресору", - зазначила парламентарій.
Безугла підкреслила, що новий варіант документа буде відповідати сучасним вимогам класифікації інформації, регулювати її оборот.
"Це буде один з "євроатлантичних законів", який дуже потрібен нам для взаємодії з НАТО", - заявила нардеп.
Нагадаємо, на початку 2020 року Міністерство оборони представило зміни в закон про державну таємницю. Вони пов'язані з необхідністю встановлення певного порядку, за яким будуть розсекречувати договори державного оборонного замовлення.
Як писало РБК-Україна, ще в лютому минулого року комітет з нацбезпеки приступив до розгляду проекту про зміни в закон про держтаємницю.