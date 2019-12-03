В Раде намерены ежедневно продлевать работу до исчерпания повестки

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В декабре Рада может провести дополнительные пленарные заседания

В декабре в Верховной раде Украины планируют ежедневно продолжать работу до истечения всех вопросов повестки дня. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нардепы решили работать дольше, чтобы исчерпывать всю повестку дня.

"Чтобы у нас долги не накапливались, и мы не вошли в новый год с долгами. Возможно, еще проголосуем за один или два дня на следующей неделе, чтобы поработать в пленарном режиме. Я думаю, что два дня будет ", - добавил Арахамия.

Он подчеркнул, что в декабре не будет дополнительной пленарной недели

"Мы не хотим еще одну неделю делать пленарной. Ведь люди хотят поработать перед Новым годом в округах. Мы не хотим их лишать этой возможности", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что в руководстве фракции "Слуга народа" произошли изменения. В частности, нардеп Дмитрий Соломчук больше не является заместителем главы фракции.

Сегодня парламент поддержал досрочное прекращение полномочий народных депутатов от "Слуги народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера, который возглавили "Укравтодор" и Харьковскую ОГА соответственно.