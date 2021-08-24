В Раде началось торжественное заседание по случаю Дня независимости

Отметим, торжественное заседание Рады будет посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины.

На заседание прибыл президент Украины Владимир Зеленский, нардепы прошлых созывов, бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также другие высокопоставленные чиновники и зарубежные гости.

Флаг независимости Украины в сессионный зал внесли дети с территории, которая граничит с оккупированной, и победители конкурса "Независимость моей страны".