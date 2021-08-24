У Раді розпочалося урочисте засідання з нагоди Дня незалежності

Верховна рада зібралася на урочисте засідання з нагоди Дня незалежності України . У його рамках голосування не заплановані.

Прапор незалежності України до сесійної заливнесли діти з території, яка межує з окупованою, і переможці конкурса "Незалежність моєї країни".

На засідання прибув президент України Володимир Зеленський, нардепи минулих скликань, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники і зарубіжні гості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 серпня буде ще одна позачергова сесія, в рамках якої буде розглянуто законопроект про великий Державний Герб України.

Перед засіданням заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко спрогнозував, що законопроект приймуть тільки в першому читанні. Після чого до ескізу великого Державного Герба можуть бути внесені зміни.