У Раді почали збирати підписи для проведення позачергового засідання 23 серпня

У Верховній раді розпочали збір підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії парламенту 23 серпня. Треба щонайменше 150 підписів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВР у Facebook .

"Буде позачергова сесія Верховної ради України. Сподіваюся, вона відбудеться 23 серпня", - зазначив глава парламенту Дмитро Разумков.

Відповідно до законодавства, необхідно зібрати не менше 150 підписів народних депутатів.

"Я впевнений, що їх буде більш ніж достатньо", - наголосив Разумков.

За його словами, на позачерговій сесії планують ухвалити постанову про парламентський вимір "Кримської платформи".

Водночас Разумков зазначив, що у День незалежності 24 серпня Верховна рада збереться на урочисте засідання, проведення якого не потребує збору підписів народних депутатів, оскільки наразі не планується ухвалення будь-яких рішень цього дня.