У Раді почали збирати підписи для проведення позачергового засідання 23 серпня
У Верховній раді розпочали збір підписів народних депутатів для проведення позачергової сесії парламенту 23 серпня. Треба щонайменше 150 підписів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВР у Facebook.
"Буде позачергова сесія Верховної ради України. Сподіваюся, вона відбудеться 23 серпня", - зазначив глава парламенту Дмитро Разумков.
Відповідно до законодавства, необхідно зібрати не менше 150 підписів народних депутатів.
"Я впевнений, що їх буде більш ніж достатньо", - наголосив Разумков.
За його словами, на позачерговій сесії планують ухвалити постанову про парламентський вимір "Кримської платформи".
Водночас Разумков зазначив, що у День незалежності 24 серпня Верховна рада збереться на урочисте засідання, проведення якого не потребує збору підписів народних депутатів, оскільки наразі не планується ухвалення будь-яких рішень цього дня.
Раніше у Раді розказали, що розглянуть нардепи на позачергових засіданнях 23 та 24 серпня.