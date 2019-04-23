В Раде начали сбор подписей за отставку Парубия

В Верховной раде Украины начался сбор подписей за отставку главы парламента Андрея Парубия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook внефракционного депутата Верховной рады Валерия Писаренко.

Нардеп, в частности, опубликовал фото постановления об отзыве Парубия с должности главы ВР. На сайте Рады на данный момент проект постановления отсутствует.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной рады", - написал Писаренко.

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