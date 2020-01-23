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У Раді почали прийом пропозицій нардепів щодо кандидата на посаду судді КСУ

Новини » Політика     23.01.2020 - 20:05
У Раді почали прийом пропозицій нардепів щодо кандидата на посаду судді КСУ
Фото: КСУ (РБК-Україна)

Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді КСУ може реалізувати також група позафракційних нардепів

У Верховній раді України розпочали прийом пропозицій від народних депутатів щодо кандидатур на посаду судді Конституційного суду України (КСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної ради.

Як зазначається, право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді КСУ може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.

За інформацією Апарату ВР, заяву з пропозицією кандидата на посаду судді КСУ можна подати протягом 30 днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Верховна рада призначила депутата від фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю своїм постійним представником в Конституційному суді України. За її призначення проголосували 244 нардепів.

Крім того, у грудні 2019 року суддя Конституційного суду Микола Мельник пішов у відставку. Мельника звільнили у зв'язку з його заявою про відставку.

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