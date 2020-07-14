ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе

Киев, Вторник 14 июля 2020 16:50
Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Закон не подпишут, пока не устранят последнюю преграду

Народные депутаты заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. Это значит, что спикер Рады Дмитрий Разумков не сможет направить его на подпись президенту до того, как поданное постановление не проголосуют в парламенте.

Соответствующее постановление зарегистрировано в Верховной раде.

По состоянию на 16:30 на сайте Верховной рады не опубликован текст самого постановления. Проект уже передан на рассмотрение руководства.

Напомним, сегодня украинский парламент во втором чтении принял закон о легализации игорного бизнеса, хотя до этого предполагалось, что закон могут перенести на следующую сессию из-за большого количества правок.

РБК-Украина писало, что теперь за ведение игорного бизнеса в стране без лицензии грозит уголовная ответственность, а именно штрафы до 680 тысяч гривен. При этом повторное нарушение будут наказывать штрафом от 680 до 850 тысяч гривен. Кроме того, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы.

За допуск к играм украинцев младше 21 года грозит более 2 млн гривен штрафа, за повторное нарушение - аннулирование лицензии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Верховная Радаигорный бизнес
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь