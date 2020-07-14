Нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Закон не подпишут, пока не устранят последнюю преграду

Народные депутаты заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. Это значит, что спикер Рады Дмитрий Разумков не сможет направить его на подпись президенту до того, как поданное постановление не проголосуют в парламенте.

Соответствующее постановление зарегистрировано в Верховной раде.

По состоянию на 16:30 на сайте Верховной рады не опубликован текст самого постановления. Проект уже передан на рассмотрение руководства.

Напомним, сегодня украинский парламент во втором чтении принял закон о легализации игорного бизнеса, хотя до этого предполагалось, что закон могут перенести на следующую сессию из-за большого количества правок.

РБК-Украина писало, что теперь за ведение игорного бизнеса в стране без лицензии грозит уголовная ответственность, а именно штрафы до 680 тысяч гривен. При этом повторное нарушение будут наказывать штрафом от 680 до 850 тысяч гривен. Кроме того, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы.

За допуск к играм украинцев младше 21 года грозит более 2 млн гривен штрафа, за повторное нарушение - аннулирование лицензии.