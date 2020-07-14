У Раді можуть попросити президента ветувати закон про гральний бізнес

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Нардепи планують вирішити кілька технічних розбіжностей

У Верховній раді можуть попросити президента ветувати закон про гральний бізнес. Після виправлення зауважень, закон планують знову проголосувати.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз в законі існує кілька технічних розбіжностей.

"Зараз зведемо це у купу і подивимося. Є два сценарії: перший сценарій все нормально і ми якось техніко-юридичними правками це виправимо. Якщо ні, то будемо просити президента з зауваженнями для того, щоб ще раз проголосувати", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати прийняли у другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу, незважаючи на велику кількість правок, у зв'язку з чим розгляд законопроекту могли перенести на наступну сесію.

Згідно з законом, за ведення грального бізнесу без ліцензії вводиться кримінальна відповідальність, а саме штрафи до 680 тисяч гривень. За повторне порушення штрафуватимуть на суму від 680 до 850 тисяч гривень. Також передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі.

При цьому народні депутати заблокували підписання закону про гральний бізнес.