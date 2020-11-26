В Раде исключили отставку Гетманцева с должности председателя налогового комитета

Заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Игорь Абрамович считает регистрацию в парламенте проекта постановления об увольнении Даниила Гетманцева с должности председателя данного комитета примером дестабилизации работы.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

По мнению Абрамовича, с таким подходом в Верховной раде теперь можно каждый день ожидать регистрации подобных постановлений, призванных на увольнение руководства того или иного парламентского комитета.

"Мне, как оппозиционному депутату, также, мягко говоря, не нравится деятельность отдельных председателей комитетов, работа которых, по моему убеждению, есть не то что плохой, а вообще недопустимой, учитывая то, какие высказывания в отношении наших граждан они себе позволяют. Более того, учитывая сколько положительных социальных законодательных инициатив депутатов "Оппозиционной платформы - За життя" отклоняются профильными комитетами, то теперь, по такой же аналогии, нам каждый раз регистрировать постановление об увольнении руководства таких комитетов?" - говорит нардеп.

На вопрос, связывает ли он регистрацию данного постановления с позицией Гетманцева, который выступил против инициативы некоторых депутатских групп снизить ставку НДС для отдельных видов сельскохозяйственной продукции, Абрамович сообщил, что неподтвержденную информацию не комментирует, в то же время отметил, что такого рода информация действительно обсуждается в кулуарах парламента.

"Мне трудно однозначно делать какие-либо выводы по поводу таких утверждений, единственное, что в данной ситуации можно отметить, является то, что некоторые авторы законопроекта, которым предлагается пониженная ставка НДС, оказались также подписантами указанного Постановления об отзыве Председателя Комитета. Постановления, которая, по стечению обстоятельств, была зарегистрирована именно на следующий день после рассмотрения данного законопроекта в нашем комитете", - отметил политик.

Относительно перспектив принятия такого постановления в сессионном зале, Абрамович оценил вероятность ее принятия в 0%, добавив, что, по его убеждению, данное постановление будет возвращен авторам без рассмотрения в сессионном зале.

"И вопрос не только в том, что объективных оснований для регистрации и поддержки в Верховной раде указанного постановления нет, а в том, что указанное постановление внесено в нарушение предусмотренного Законом "О комитетах Верховной рады Украины" порядка отзыва председателей комитетов", - обратил внимание парламентарий.

Законодатель напомнил, что согласно закону постановление об отзыве может быть внесено только спикером парламента или соответствующим комитетом при условии принятия им такого решения на своем заседании.

"Зато, как мы видим, данное постановление зарегистрировано отдельными депутатами, которые, вероятно, желая получить определенные политические дивиденды на фоне растущих протестных настроений в обществе, решили таким образом задекларировать свою политическую позицию, которая очевидно, на самом деле нет имеет ничего общего с фигурой председателя комитета Даниилом Гетманцевым", - резюмировал нардеп.

Напомним, во вторник, 17 ноября, в Верховной раде зарегистрировали проект постановления № 4393 об освобождении народного депутата от "Слуги народа" Данила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Инициаторами выступили более 30 народных депутатов.