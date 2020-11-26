В Раді виключили відставку Гетманцева з посади голови податкового комітету

Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради Ігор Абрамович вважає реєстрацію у парламенті проекту постанови про відкликання Данила Гетманцева з посади голови даного комітету прикладом дестабілізації роботи.

Про це він заявив в коментарі РБК-Україна.

На думку Абрамовича, з таким підходом у Верховній раді тепер можна чи не щодня очікувати реєстрації подібних постанов, покликаних на відкликання керівництва того чи іншого парламентського комітету.

"Мені, як опозиційному депутату, також, м’яко кажучи, не до вподоби діяльність окремих голів комітетів, робота яких, на моє переконання, є не те що незадовільною, а взагалі неприпустимою, враховуючи те, які висловлювання щодо наших громадян вони собі дозволяють. Більше того, враховуючи скільки позитивних соціальних законодавчих ініціатив депутатів "Опозиційної платформи - За життя" відхиляються профільними комітетами, то тепер, за такою ж аналогією, нам щоразу реєструвати постанову про звільнення керівництва таких комітетів?" - говорить нардеп.

На запитання, чи пов’язує він реєстрацію даної постанови з позицією Гетманцева, який виступив проти ініціативи деяких депутатських груп знизити ставку ПДВ для окремих видів сільськогосподарської продукції, Абрамович повідомив, що непідтверджену інформацію не коментує, водночас зазначив, що такого роду інформація дійсно обговорюється в кулуарах парламенту.

"Мені важко однозначно робити які-небудь висновки з приводу таких тверджень, єдине, що в даній ситуації можна відмітити, є те, що деякі автори законопроекту, яким пропонується знижена ставка ПДВ, виявилися також підписантами зазначеної Постанови про відкликання Голови Комітету. Постанови, яка, за збігом обставин, була зареєстрована саме на наступний день після розгляду даного законопроекту на нашому Комітеті", - відмітив політик.

Щодо перспектив прийняття такої постанови у сесійній залі, Абрамович оцінив ймовірність її прийняття в 0%, додавши, що, на його переконання, зазначена постанова буде повернута авторам без розгляду у сесійній залі.

"І питання не тільки в тому, що об’єктивних підстав для реєстрації та підтримки у Верховній раді зазначеної постанови немає, а й в тому, що зазначена постанова внесена в порушення передбаченого Законом "Про комітети Верховної ради України" порядку відкликання голів комітетів", - звернув увагу парламентар.

Законодавець нагадав, що відповідно до закону постанова про відкликання може бути внесена лише спікером парламенту або відповідним комітетом за умови ухвалення ним такого рішення на своєму засіданні.

"Натомість, як ми бачимо, дана постанова зареєстрована окремими депутатами, які, ймовірно, бажаючи отримати певні політичні дивіденди на фоні зростаючих протестних настроїв у суспільстві, вирішили таким чином задекларувати свою політичну позицію, яка очевидно, насправді немає нічого спільного з постаттю голови комітету Данилом Гетманцевим", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, у Верховній раді зареєстрували проект постанови № 4393 про звільнення народного депутата від "Слуги народу" Данила Гетманцева з посади голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Ініціаторами виступило понад 30 народних депутатів.