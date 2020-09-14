В Раде не исключают создание ВСК по делу "вагнеровцев"

В парламентском комитете по нацбезопасности обсудили возможность создания Временной следственной комиссии по делу "вагнеровцев". Сейчас по этому поводу консультируются.

Об этом глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, ситуацию с "вагнеровцами" раздувают, чтобы держать общество в напряжении и обвинять разведывательные органы.

"Сейчас консультируемся о том, будет ли смысл в этой ВСК. Потому что много информации, которую мы бы запросили, имеет такой гриф секретности, к которому не имеем доступа", - рассказал он.

Отметим, в июле в Беларуси задержали более 30 наемников, среди которых были боевики, которые воевали на Донбассе. Украина посылала запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб.

Напомним, ГБР открыло несколько дел за срыв возможной операции по "вагнеровцам".

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Совете нацбезопасности и обороны не было никакой информации об операции по "вагнеровцам".