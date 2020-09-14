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У Раді не виключають створення ТСК по справі "вагнерівців"

Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

В парламентському комітеті з нацбезпеки обговорили можливість створення Тимчасової слідчої комісії по справі "вагнерівців". Зараз з цього приводу консультуються.

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Про це голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ситуацію з "вагнерівцями" роздмухують, щоб тримати суспільство в напрузі і звинувачувати розвідувальні органи.

"Зараз консультуємося про те, чи буде сенс в цієї ТСК. Тому що багато інформації, яку ми б запросили, має такий гриф секретності, до якого не маємо доступу", - розповів він.

Зазначимо, в липні в Білорусі затримали понад 30 найманців, серед яких були бойовики, які воювали на Донбасі. Україна надсилала запит на їх екстрадицію, але Мінськ вирішив видати їх Москві. Одразу після цього з'явилася інформація, що це була операція спецслужб.

Нагадаємо, ДБР відкрило кілька справ за зрив можливої операції з "вагнеровцями".

У той же час секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в Раді нацбезпеки і оборони не було ніякої інформації про операції по "вагнеровцям".

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