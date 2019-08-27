В Раде исключают сбои в системе голосования

Голосование народных депутатов 9 созыва будет происходить по системе "Рада-3", которая продолжает функционировать в сессионном зале. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Стефанчука, его заверили, что никаких сбоев в подготовке голосования не должно быть.

"Сегодня утром мы вместе с Дмитрием Разумковым общались с сотрудниками. Нас заверили, что никаких сбоев в подготовке голосования не должно быть. Мы надеемся на это. Мы тоже переживаем, чтобы первый день работы Верховной рады не превратился у нас в какие-то воздействия на ту или иную систему голосования. Конечно, если такое произойдет, то мы перейдем к дедовскому способу голосования - руками. Именно для того мы и создаем счетную комиссию. Но очень надеюсь, что "Рада-3" как функционировала, так и будет функционировать с технической точки зрения", - заявил Стефанчук.

Напомним, сегодня Государственное бюро расследований опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде. В ГБР просят Аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ любых лиц к центру управления.

До этого депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил, что ГБР заблокировало тестирование сенсорной кнопки в Раде. Представители ГБР не дали сотрудникам аппарата Верховной рады протестировать сенсорную кнопку.