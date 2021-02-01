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В Раде не исключают, что назначение Витренко могут вынести в зал третий раз

Украина, Понедельник 01 февраля 2021 13:35
В Раде не исключают, что назначение Витренко могут вынести в зал третий раз
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отметил, что теоретически назначение Юрия Витренко министром энергетики могут вынести в сессионный зал и на этой неделе. С точки зрения процедуры - это возможно.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Я думаю, что это лучше спросить у фракции (будет ли голосование на этой неделе, - ред.), но процедурно, теоретически - да", - отметил спикер парламента.

Напомним, исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко после провала второго голосования вряд ли станет министром в правительстве Дениса Шмыгаля.

Источник РБК-Украина во фракции "Слуга народа" отмечал, что чиновник может не захотеть, чтобы его кандидатуру опять выносили в сессионный зал Рады.

Так, в прошлый четверг Верховная рада не смогла назначить Витренко новым министром энергетики. За него проголосовали только 204 нардепа при 226 минимально необходимых. При этом фракция "Слуга народа" дала всего 177 голосов.

Витренко заявлял, что если его не назначат министром, то он покинет Минэнерго и будет заниматься бизнесом.

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Новости Украины Политика Юрий ВитренкоВерховная РадаДмитрий Разумков

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