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У Раді не виключають, що призначення Вітренка можуть винести в залу втретє

Україна, Понеділок 01 лютого 2021 13:35
У Раді не виключають, що призначення Вітренка можуть винести в залу втретє
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков зазначив, що теоретично призначення Юрія Вітренка міністром енергетики можуть винести у сесійну залу і на цьому тижні. З точки зору процедури - це можливо.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Я думаю, що це краще спитати у фракції (чи буде голосування на цьому тижні, - ред.), але процедурно, теоретично - так", - зазначив спікер парламенту.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко після провалу другого голосування навряд чи стане міністром в уряді Дениса Шмигаль.

Джерело РБК-Україна у фракції "Слуга народу" відзначало, що чиновник може не захотіти, щоб його кандидатуру знову виносили до сесійної зали Ради.

Так, минулого четверга Верховна рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. При цьому фракція "Слуга народу" дала всього 177 голосів.

Вітренко заявляв, що якщо його не призначать міністром, то він покине Міненерго і буде займатися бізнесом.

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