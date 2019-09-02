В Раде не исключают, что 3 сентября снова будут работать до ночи

Во вторник, 3 сентября, Верховная рада Украины 9 созыва снова может работать до ночи. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко подчеркнул, что нардепы будут работать до исчерпания повестки дня.

"По поводу изменений в Конституцию - она ​​будет первой в повестке дня. Еще будет светло, я думаю, что оснований покидать сессионный зал у коллег не будет. Я думаю, что завтра мы меньше задержимся... Ну посмотрим, как пойдет. Если надо будет до ночи, будем до ночи. Мы же работаем до исчерпания повестки дня", - заявил замглавы фракции.

Он также отметил, что длительные заседания парламента ожидают на следующих двух пленарных неделях.

"А по поводу следующих двух пленарных недель, которые будут через неделю. Так конечно, учитывая то количество инициатив, которое поручил нам сделать президент, я думаю, что там будет работа нон-стоп, с перерывами на сон и еду", - заявил Корниенко.

Напомним, 3 сентября Рада планирует направить в Конституционный суд семь законопроектов, связанных с изменениями в Основной закон.

Как писало РБК-Украина ранее, Корниенко прогнозирует, что рассмотрение проекта закона о снятии неприкосновенности может затянуться на полдня.

Так, комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту одобрить во втором чтении законопроект №7203, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов. Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 363 парламентария поддержали за основу принятие законопроекта о снятии неприкосновенности в ходе первого пленарного заседания ВР 9 созыва. Спикер ВР Дмитрий Разумков закрыл это заседание парламента в начале третьего ночи.