В Раде инициируют отставку Марченко, чтобы сорвать получение транша МВФ, - Гончаренко

Бизнесмен Игорь Коломойский усиливает давление на государство путем срыва договоренностей с МВФ.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Facebook.

"План прост и продиктован инстинктом самосохранения: изоляция Украины от международных союзников является для Коломойского единственным способом избежать уголовной ответственности", - объясняет он.

С украинской стороны коммуникации с МВФ проходят через Минфин, именно поэтому это ведомство оказалось в центре внимания.

"Недавно министр финансов Сергей Марченко в очередной раз высказался за продолжение сотрудничества с крупнейшим международным донором страны. Это сразу вызвало бурную активность в парламентском лобби Коломойского, которое сегодня представило проект постановления ВР об увольнении Марченко с должности министра", - написал нардеп.

Депутаты из пула Коломойского уже не впервые атакуют Марченко, напоминает Гончаренко.

"Интересно, что фактически всегда эти выпады совпадают с заявлениями Марченко относительно событий вокруг ПриватБанка. Таким образом, фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется. Проблема только в том, что заложником в этой битве оказалась вся Украина", - резюмировал депутат.

Напомним, ряд депутатов подали в Верховную раду проект постановления об увольнении с должности министра финансов Сергея Марченко.

Причиной такого решения стало якобы недополучение госбюджетом минимум 2,7 млрд грн за так называемые "скрутки" - операции с противоправного формирования НДС.