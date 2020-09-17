У Раді ініціюють відставку Марченка, щоб зірвати отримання траншу МВФ, - Гончаренко

Бізнесмен Ігор Коломойський посилює тиск на державу шляхом зірвання домовленостей з МВФ.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко у Facebook.

"План простий і продиктований інстинктом самозбереження: ізоляція України від міжнародних союзників є для Коломойського єдиним способом уникнути кримінальної відповідальності", - пояснює він.

З українського боку комунікації з МВФ відбуваються через Мінфін, саме тому це відомство опинилося у центрі уваги.

"Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко вчергове висловився за продовження співпраці з найбільшим міжнародним донором країни. Це одразу викликало бурхливу активність в парламентському лобі Коломойського, яке сьогодні подало проект постанови ВР про звільнення Марченка з посади міністра", - написав нардеп.

Депутати з пулу Коломойського вже не вперше атакують Марченка, нагадує Гончаренко.

"Цікаво, що фактично завжди ці випади збігаються з заявами Марченка стосовно подій навколо ПриватБанку. Таким чином, фронт боротьби олігарха з колективним Заходом все розширюється. Проблема тільки в тому, що заручником у цій битві опинилась вся Україна", - резюмував депутат.

Нагадаємо, ряд депутатів подали до Верховної ради проект постанови про звільнення з посади міністра фінансів Сергія Марченка.

Причиною такого рішення стало нібито недоотримання держбюджетом мінімум 2,7 млрд грн через так звані "скрутки" - операції з протиправного формування ПДВ.