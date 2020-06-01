В Раде инициировали уголовные дела в отношение захвата Плисецкого гранитного карьера

Народный депутат Александр Дубинский инициирует открытие уголовных дел на предмет захвата горнопромышленного предприятия ООО "Плисецкий гранитный карьер" (ООО "ПГК"). В частности, нардеп подозревает в сговоре депутата Верховной рады Игоря Киселева.

Об этом говорится в официальном обращении нардепа на руководителя Нацполиции Игоря Клименко и министра юстиции Дениса Малюську, передает РБК-Украина.

Как отмечается в обращении, причастным лицам может быть предъявлено несколько обвинений: умышленное доведение компании до банкротства, фальсификация документов, невыполнение решений судов и прочее.

Кроме того, нардеп призвал правоохранительные органы расследовать незаконные действия Павла Говорова в отношении ООО "ПГК", и отменить его якобы незаконные постановления, а также записи об обременении, которые были проведены регистратором Киево-Святошинской госадминистрации Киевской области Ткаченко Д.В.

Как отмечается, Плисецкий гранитный карьер был доведен до банкротства при участии Павла Говорова, который игнорировал постановления судов и мог пособничать "захватчикам" предприятия. На текущий момент работа ООО "Плисецкий гранитный карьер" остановлена, хотя еще в середине 2019 года предприятие было функционирующей компанией.

Как известно, у предприятия была задолженность по кредиту "Укргазбанка" на сумму 64 млн грн. Позже долг был реструктуризирован и предприятие подписало с банком мировое соглашение. Всего ООО "ПГК" перечислило по кредиту 56 млн грн, в том числе 20,9 млн грн после заключения мирового соглашения, которое стороны должны были продлить после того, как компания в первой половине 2019 года продлит Специальное разрешение на пользование недрами.

По словам Дубинского, после смены руководства "Укргазбанка" финучреждение отказалась выполнить эту договоренность. В результате частный исполнитель Павел Говоров наложил арест на имущество и средства ООО "ПГК", и вынес постановление о взыскании в свою пользу вознаграждения на €250 тыс.

Напомним, ранее в Фонде госимущества заявили, что рейдерский захват государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) организовал и возглавил бывший директор компании Александр Гладушко.