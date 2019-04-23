В Раде инициировали изменения для эффективности эконалога

Фото: Валерия Заружко (УНИАН)

Сейчас средства от эконалога не расходуются по целевому назначению, уверена нардеп Заружко

Средства от экологического налога в Украине не расходуются по целевому назначению и не улучшают экологическую ситуацию в стране. Об этом заявила народный депутат, автор законопроекта о реформировании эконалога Валерия Заружко в ходе IV Всеукраинского Еcoforum-2019, сообщает РБК-Украина.

В частности, по словам депутата, последние пять лет огромные средства от уплаты экологического налога тратятся неизвестно на что.

"Ситуация выглядит так, что государству выгодно получать деньги в качестве эконалога, но нет политической воли, чтобы инвестировать эти деньги в экологию и делать какие-то улучшения, или бороться с последствиями загрязнения окружающей среды от работы предприятий", – говорит нардеп.

Заружко рассказала, что сейчас в Раде находится два законопроекта – №10146 и №10147, которые смогут исправить ситуацию и помочь использовать средства от эконалога как можно эффективнее.

По ее словам, народные депутаты предлагают внести изменения в налоговый и бюджетный кодексы Украины, которые станут действенными и эффективными механизмами в стимулировании крупных предприятий самостоятельно инвестировать деньги в любые экологические и природоохранные программы.

"Мы хотим сделать это таким образом, чтобы предприятия могли экономить 70% на производстве экологических программ за счет начисленного экологического налога. Но, во-первых, эти предприятия должны инвестировать в эти проекты, а во-вторых – они должны получить экспертизу от Минэкологии через процедуру оценки воздействия на окружающую среду, которая определит, что эти меры действительно помогают очистке экологической среды", – рассказала Заружко.

По ее словам, чем больше предприятие будет инвестировать в экологические проекты, тем меньше оно будет платить экологического налога впоследствии, ведь загрязнения от его деятельности будет становиться минимальным.

"Также мы настаиваем, чтобы этот налог стал целевым, чтобы деньги шли в специальный фонд, распорядителем которого будет Министерство экологии, и чтобы мы понимали, что деньги используются по назначению", – сказала она.

Кроме того, по словам Заружко, важным пунктом законопроекта является то, чтобы возмещение этих 70% было автоматическим, благодаря чему минимизируется возможность коррупционной составляющей в начислении этих средств.

"Мы очень надеемся, что увидим эти законопроекты в ближайшее время в сессионном зале, поскольку они являются неотложными. У нас есть обязательства перед нашими европейскими партнерами. Как страна, мы утвердили национальный план относительно экологических мероприятий, и все это мы должны выполнять, начиная уже с 2020 года. Если мы говорим о законодательной базе, то у нас уже просто нет времени, чтобы отсрочить принятие этого решения", – завершила Заружко.

Напомним, ранее Заружко уже заявляла, что в Украине экологический налог взимается, а куда он идет – никто не контролирует. Она также отмечала, что в рамках евроинтеграции Украина взяла на себя ряд экологических обязательств.