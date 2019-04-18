ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Государство должно обеспечить целевое использование эконалога, - нардеп

Новости » Экономика    18.04.2019 - 16:47
Государство должно обеспечить целевое использование эконалога, - нардеп
Фото: Валерия Заружко (УНИАН)

Эконалог должен работать на людей, обеспечивая их более чистой окружающей средой, отметила депутат

Государство должно обеспечить целевое использование экологического налога. Об этом заявила народный депутат Валерия Заружко, выступая на форуме "Промышленная политика и ГМК: мировой опыт для Украины", сообщает РБК-Украина.

"Сегодня ситуация очень сложная, запутанная. Экологический налог взимается, а куда он идет – никто не контролирует. По сути государство на этом зарабатывает. А на самом деле налог должен работать на людей, обеспечивая их более чистой окружающей средой и давая возможность предприятиям использовать эти финансовые ресурсы для экологической модернизации", – сказала она.

По словам Заружко, за 2015-2017 годы поступления от экологического налога выросли с 1,1 млрд до 1,7 млрд грн., при этом расходы госбюджета на экологию в 2015-2018 годах сократились на 40%, до 330 млн грн.

Нардеп подчеркнула, что в рамках евроинтеграции Украина взяла на себя ряд экологических обязательств.

"Европейские требования совершенно другие, поэтому необходимо иначе подходить к экологической политике наших крупных игроков, которые загрязняют окружающую среду устаревшим оборудованием, что для Европы неприемлемо. Сегодня нужно говорить о стимулировании самого производителя переходить на более экологические методы производства", – считает она.

По мнению Заружко, поступления от экологического налога должны распределяться между местными бюджетами и предприятиями, которые за счет этих средств будут реализовать программы экологической модернизации.

Налоговая напомнила о последнем дне подачи деклараций ГФС назвала последний день уплаты налогов в апреле
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Налоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь