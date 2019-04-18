Государство должно обеспечить целевое использование эконалога, - нардеп

Фото: Валерия Заружко (УНИАН)

Эконалог должен работать на людей, обеспечивая их более чистой окружающей средой, отметила депутат

Государство должно обеспечить целевое использование экологического налога. Об этом заявила народный депутат Валерия Заружко, выступая на форуме "Промышленная политика и ГМК: мировой опыт для Украины", сообщает РБК-Украина.

"Сегодня ситуация очень сложная, запутанная. Экологический налог взимается, а куда он идет – никто не контролирует. По сути государство на этом зарабатывает. А на самом деле налог должен работать на людей, обеспечивая их более чистой окружающей средой и давая возможность предприятиям использовать эти финансовые ресурсы для экологической модернизации", – сказала она.

По словам Заружко, за 2015-2017 годы поступления от экологического налога выросли с 1,1 млрд до 1,7 млрд грн., при этом расходы госбюджета на экологию в 2015-2018 годах сократились на 40%, до 330 млн грн.

Нардеп подчеркнула, что в рамках евроинтеграции Украина взяла на себя ряд экологических обязательств.

"Европейские требования совершенно другие, поэтому необходимо иначе подходить к экологической политике наших крупных игроков, которые загрязняют окружающую среду устаревшим оборудованием, что для Европы неприемлемо. Сегодня нужно говорить о стимулировании самого производителя переходить на более экологические методы производства", – считает она.

По мнению Заружко, поступления от экологического налога должны распределяться между местными бюджетами и предприятиями, которые за счет этих средств будут реализовать программы экологической модернизации.