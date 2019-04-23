У Раді ініціювали зміни для ефективності екоподатку

Фото: Валерія Заружко (УНІАН)

Зараз кошти від екоподатку не витрачаються за цільовим призначенням, впевнена нардеп Заружко

Кошти від екологічного податку в Україні не витрачаються за цільовим призначенням і не покращують екологічну ситуацію в країні. Про це заявила народний депутат, автор законопроекту про реформування екоподатку Валерія Заружко в ході IV Всеукраїнського Еcoforum-2019, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, за словами депутата, останні п'ять років величезні кошти від сплати екологічного податку витрачаються невідомо на що.

"Ситуація виглядає так, що державі вигідно отримувати кошти в якості екоподатку, але немає політичної волі, щоб інвестувати ці гроші у екологію і робити якісь поліпшення, або боротися з наслідками забруднення навколишнього середовища від роботи підприємств", – говорить нардеп.

Заружко розповіла, що зараз в Раді знаходиться два законопроекти – №10146 і №10147, які зможуть виправити ситуацію і допомогти використовувати кошти від екоподатку як можна ефективніше.

За її словами, народні депутати пропонують внести зміни в податковий і бюджетний кодекси України, які стануть дієвими і ефективними механізмами стимулювання великих підприємств самостійно інвестувати гроші в будь-які екологічні та природоохоронні програми.

"Ми хочемо зробити це таким чином, щоб підприємства могли економити 70% на виробництві екологічних програм за рахунок нарахованого екологічного податку. Але, по-перше, ці підприємства повинні інвестувати в ці проекти, а по-друге – вони повинні отримати експертизу від Мінекології через процедуру оцінки впливу на навколишнє середовище, яка визначить, що ці заходи дійсно допомагають очищенню екологічної середовища", – розповіла Заружко.

За її словами, чим більше підприємство буде інвестувати в екологічні проекти, тим менше воно буде платити екологічного податку згодом, адже забруднення від його діяльності буде ставати мінімальним.

"Також ми наполягаємо, щоб цей податок став цільовим, щоб гроші йшли в спеціальний фонд, розпорядником якого буде Міністерство екології, і щоб ми розуміли, що гроші використовуються не за призначенням", – сказала вона.

Крім того, за словами Заружко, важливим пунктом законопроекту є те, щоб відшкодування цих 70% було автоматичним, завдяки чому мінімізується можливість корупційної складової в нарахуванні цих коштів.

"Ми дуже сподіваємося, що побачимо ці законопроекти найближчим часом у сесійній залі, оскільки вони є невідкладними. У нас є зобов'язання перед нашими європейськими партнерами. Як країна, ми затвердили національний план щодо екологічних заходів, і все це ми повинні виконувати, починаючи вже з 2020 року. Якщо ми говоримо про законодавчу базу, то у нас вже просто немає часу, щоб відтермінувати ухвалення цього рішення", – завершила Заружко.

Нагадаємо, раніше Заружко вже заявляла, що в Україні екологічний податок стягується, а куди він іде – ніхто не контролює. Вона також зазначала, що в рамках євроінтеграції Україна взяла на себе низку екологічних зобов'язань.