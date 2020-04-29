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В Раде нет инициатив по Минску, - Разумков

Новости » Политика     29.04.2020 - 10:13
В Раде нет инициатив по Минску, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

В частиности, из Офиса президента тоже не звучало никаких инициатив на эту тему

В Раде заявили, что пока нет инициатив по Минску, в частности имплементация "формулы Штайнмайера". Об этом рассказал спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина.

Разумков отметил, из Офиса президента тоже не звучало никаких инициатив на эту тему.

"По состоянию на сейчас, я не помню, чтобы что-то было зарегистрировано и чтобы что-то в ближайшем будущем планировалось на вынесение", - рассказал он.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждались вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и имплементацией "формулы Штайнмайера".

Отметим, на сайте Зеленского тогда сообщили, что во время заседания ТКГ украинская сторона в очередной раз отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Вместе с тем, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию.

Напомним, согласно данным опросов, свыше 60% украинцев против особого статуса Донбасса.

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