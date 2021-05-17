В Раде хотят заслушать Шмыгаля: о чем он будет докладывать

В Верховной раде хотят заслушать главу Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Он должен отчитаться о выполнении принятого Радой постановления по противодействию коронавируса.
Об этом сказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе согласительного совета ВР.
"Я думаю, что предложение заслушать премьер-министра по выполнению постановления по COVID удобное, и приобщаемся (к нему, - ред.)", - сказал нардеп.
Так, в начале заседания согласительного глава Рады Дмитрий Разумков призвал всех объединить усилия для борьбы с COVID-19 и выступил с предложением заслушать Шмыгаля по данному вопросу во время часа вопросов к правительству.
Напомним, в конце апреля комитет ВР по вопросам здоровья нации решил обратиться к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, чтобы инициировать рассмотрение отчета премьер-министра. Его хотели заслушать по выполнению постановления ВР о противодействии COVID-19.
Как писало РБК-Украина, в конце октября 2020 года Рада одобрила соответствующий проект постановления №4228. Согласно документу, в Украине должны были создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Также предусматривалось массовое тестирование на коронавирус; увеличение мощностей лабораторий и перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.