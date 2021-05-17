У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме

У Верховній раді хочуть заслухати главу Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Він має прозвітувати про виконання прийнятої Радою постанови з протидії коронавірусу.

"Я думаю, що пропозиція заслухати прем'єр-міністра щодо виконання постанови по COVID слушна, і долучаємось (до неї, - ред.)", - сказав нардеп.

Так, на початку засідання погоджувальної глава Рада Дмитро Разумков закликав усіх об’єднати зусилля для боротьби з COVID-19 і виступив з пропозицією заслухати Шмигаля з даного питання під час години запитань до уряду.