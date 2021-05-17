У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме

У Верховній раді хочуть заслухати главу Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Він має прозвітувати про виконання прийнятої Радою постанови з протидії коронавірусу.
Про це сказав заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході погоджувальної ради ВР.
"Я думаю, що пропозиція заслухати прем'єр-міністра щодо виконання постанови по COVID слушна, і долучаємось (до неї, - ред.)", - сказав нардеп.
Так, на початку засідання погоджувальної глава Рада Дмитро Разумков закликав усіх об’єднати зусилля для боротьби з COVID-19 і виступив з пропозицією заслухати Шмигаля з даного питання під час години запитань до уряду.
Нагадаємо, в кінці квітня комітет ВР з питань здоров'я нації вирішив звернутися до голови Верховної ради Дмитра Разумкова, щоб ініціювати розгляд звіту прем'єр-міністра. Його хотіли заслухати щодо виконання постанови ВР про протидію COVID-19.
Як писало РБК-Україна, в кінці жовтня 2020 року Рада ухвалила відповідний проект постанови №4228. Згідно з документом, в Україні повинні були створити штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
Також передбачалося масове тестування на коронавірус; збільшення потужностей лабораторій і перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусу.