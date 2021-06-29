В Раде хотят заслушать Лещенко по вопросу земельной реформы
Фото: министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко (facebook.com/derjgeokadastr)
Министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко хотят заслушать в Раде. Это произойдет на этой неделе.
В частности, хотят рассмотреть вопрос реформы земли.
"Есть предложение пригласить на час вопросов к правительству профильного министра Лещенко и вопрос к премьеру можно задать во время вопросов к правительству",- сообщил Разумков.
Ранее стало известно, что Верховная рада планирует "поставить точку" в земельной реформе, речь идет о законопроектах №№2194-2195.