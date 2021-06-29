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В Раде хотят заслушать Лещенко по вопросу земельной реформы

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Киев, Вторник 29 июня 2021 10:06
В Раде хотят заслушать Лещенко по вопросу земельной реформы Фото: министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко (facebook.com/derjgeokadastr)
Автор: Мария Кучерявец

Министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко хотят заслушать в Раде. Это произойдет на этой неделе.

Об этом сообщил во время заседания согласительного совета спикер Рады Дмитрий Разумков.

В частности, хотят рассмотреть вопрос реформы земли.

"Есть предложение пригласить на час вопросов к правительству профильного министра Лещенко и вопрос к премьеру можно задать во время вопросов к правительству",- сообщил Разумков.

Ранее стало известно, что Верховная рада планирует "поставить точку" в земельной реформе, речь идет о законопроектах №№2194-2195.

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Сергей Лещенко земельная реформа Верховная рада
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