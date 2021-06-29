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В Раді хочуть заслухати Лещенка щодо питання земельної реформи

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Київ, Вівторок 29 червня 2021 10:06
В Раді хочуть заслухати Лещенка щодо питання земельної реформи Фото: міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко (facebook.com/derjgeokadastr)
Автор: Марія Кучерявець

Міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенко хочуть заслухати в Раді. Це станеться на цьому тижні.

Про це повідомив під час засідання погоджувальної ради спікер Ради Дмитро Разумков.

Зокрема, хочуть розглянути питання реформи землі.

"Є пропозиція запросити на годину запитань до уряду профільного міністра Лещенка і запитання до прем'єра можна поставити під час запитань до уряду", - повідомив Разумков.

Раніше стало відомо, що Верховна рада планує "поставити крапку" у земельній реформі, йдеться про законопроекти №№2194-2195.

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Сергей Лещенко земельна реформа Верховна рада
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