Рада планирует "поставить точку" в земельной реформе в ближайшие две пленарные недели
Верховная рада планирует "поставить точку" в земельной реформе в ближайшие две пленарные недели. Речь идет о законопроектах №№2194-2195.
Об этом замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил в ходе согласительного совета парламента.
Он заявил, что до окончания работы этой сессии нардепы должны принять ряд важных законопроектов, необходимых для комплексного внедрения и завершения реформ.
"Осталось 5 пленарных недель до истечения 5 сессии. У нас есть очень много различных вопросов, которые мы должны решить, чтобы выйти на каникулы, как и подобает отличникам, с хорошим результатом выполненных задач", - рассказал глава партии.
Корниенко подчеркнул, что в ближайшие две недели парламент намерен поставить промежуточную точку в вопросах земельной реформы.
"Нужно разблокировать подписание законопроекта №2194 о земельной децентрализации, а также принять законопроект №2195 об электронных аукционах", - сказал парламентарий.
Напомним, в Раде заблокировали подписание законопроекта №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон необходим для завершения земельной реформы в Украине. Всего в Раду внесли 12 постановлений об отмене результатов голосования за документ.
Как писало РБК-Украина, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении. Отметим, принятие документа в зале сопровождалось криками "Позор". ВРУ начала его рассмотрение 16 марта. Нардепы прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.